У Львівській області зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 27-річний чоловік (фото)

Трагічна ДТП сталася поблизу села Ясенів/Колаж: "Сьогодні"
У понеділок, 31 січня, на трасі Київ-Чоп зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Внаслідок інциденту загинула людина.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу села Ясенів Львівської області. Там зіткнулись автомобіль Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF з причепом. Внаслідок аварії 27-річний водій легковика загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.