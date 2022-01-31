У Львівській області зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 27-річний чоловік (фото)

Трагічна ДТП сталася поблизу села Ясенів/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 31 січня, на трасі Київ-Чоп зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Внаслідок інциденту загинула людина.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу села Ясенів Львівської області. Там зіткнулись автомобіль Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF з причепом. Внаслідок аварії 27-річний водій легковика загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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