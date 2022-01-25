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У Львівській області посилили карантин: що під забороною

Володимир Козир
25 січня, 23:34
В області збільшилася кількість нових інфікованих

Якщо до 1 лютого ситуація не покращиться, то комісія може ввести додаткові обмеження/Колаж: "Сьогодні"

Від середи, 26 січня, у Львівській області посилюють карантин. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

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Деталі

25 січня відбулось засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени якої через спалах коронавірусу вирішили посилити карантинні обмеження на Львівщині. Були введенні нові обмеження:

  • Розважальним закладам заборонили приймати відвідувачів.
  • Від 5 лютого заборонили відвідувати навчальні заклади. Проте дозволена робота дитсадків та спеціальних закладів освіти. Учням ПТУ рекомендовано перейти на змішану форму навчання.
  • Медичним закладам заборонили проведення планових госпіталізацій, окрім деяких винятків.
  • Жителі Львівщини в громадських місцях повинні носити маски.
  • Перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволено з наповненістю не більше, ніж 50%.

Якщо до 1 лютого ситуація не покращиться, то комісія може ввести додаткові обмеження.

Ситуація з COVID-19

В Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона – там опинилися ще чотири області. 24 січня зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1507 осіб;
  • летальних наслідків – 161;
  • одужало – 5863 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 889 488 осіб;
  • одужало – 3 591 201 особа;
  • летальних наслідків – 99 443.

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