У Львівській області посилили карантин: що під забороною

Якщо до 1 лютого ситуація не покращиться, то комісія може ввести додаткові обмеження/Колаж: "Сьогодні"
Від середи, 26 січня, у Львівській області посилюють карантин. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу.
Про це повідомляє Львівська ОДА.
Деталі
25 січня відбулось засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени якої через спалах коронавірусу вирішили посилити карантинні обмеження на Львівщині. Були введенні нові обмеження:
- Розважальним закладам заборонили приймати відвідувачів.
- Від 5 лютого заборонили відвідувати навчальні заклади. Проте дозволена робота дитсадків та спеціальних закладів освіти. Учням ПТУ рекомендовано перейти на змішану форму навчання.
- Медичним закладам заборонили проведення планових госпіталізацій, окрім деяких винятків.
- Жителі Львівщини в громадських місцях повинні носити маски.
- Перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволено з наповненістю не більше, ніж 50%.
Якщо до 1 лютого ситуація не покращиться, то комісія може ввести додаткові обмеження.
Ситуація з COVID-19
В Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона – там опинилися ще чотири області. 24 січня зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1507 осіб;
- летальних наслідків – 161;
- одужало – 5863 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 889 488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних наслідків – 99 443.
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