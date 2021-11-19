У Львівській області у горах випав сніг: вражаючі фото

В Україні йде сніг. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 19 листопада, у горах Львівської області випав сніг. На знімках видно, що засніжило територію гірськолижних курортів.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Де випав сніг?

Засніжило гірськолижний курорт Плай, розташований на висоті 600 м, а також сніг випав на горі Захар Беркут та Тростян.

Варто зазначити, що 19 листопада у Львівській області синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом. Пориви західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 2-7 градусів тепла, а вдень 5-10 градусів.

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У двох областях України випав перший сніг

У четвер, 18 листопада, у Чернігівській та Сумській областях випав сніг. Люди почали ділитися світлинами явища.

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Прогноз погоди в Україні

19 листопада в Україні йтиме мокрий сніг та дощ. Крім того, в країні буду вітряно.

Мокрий сніг буде у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.

Дощ прийде у південну частину України у другій половині дня чи ввечері. У Донецькій та Луганській областях опадів не буде. Вітер на заході та півночі України завтра посилиться. Ніч буде холодною. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.

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