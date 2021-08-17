Під час відпочинку в Туреччині помер екскерівник поліції Дніпропетровської області

Помер екс-голова Національної поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря. Фото: 49000.com.ua

Помер екскерівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря. За поки непідтвердженою інформацією під час відпочинку в Туреччині у нього відірвався тромб.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро обласний.

Інших подробиць інциденту поки немає. Також немає даних, з ким відпочивав генерал.

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Що відомо про генерала

З 1998 по 2003 роки він керував міліцією Дніпропетровської області.

Навесні 2014 став виконувачем обов'язків керівника Дніпропетровського обласного управління МВС України. Пізніше наказом Авакова був призначений начальником ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Реклама

З 5 листопада 2015 до 2017 років був ректором Дніпропетровського університету внутрішніх справ, після чого був призначений начальником ГУНП Дніпропетровської області.

У 2019-2021 роках був проректором Дніпропетровського університету внутрішніх справ.

Нагадаємо, що 26 липня 2019 в Мережу потрапило відео, на якому глава УВС Дніпропетровської області затримав своїх же підлеглих , які зупинили його автомобіль за порушення ПДР.

, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. 27 липня Володимир Зеленський висунув вимогу до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити главу УВС Дніпропетровської області Глуховерю з займаної посади. ДБР розпочало розслідування перевищення влади керівником поліції Дніпропетровщини. 23 серпня 2019 року ексочільнику поліції Дніпропетровщини Глуховері повідомили про підозру. У січні 2020 року справа дійшла до суду.

Раніше ми повідомляли, що у Новомосковську Дніпропетровської області помер депутат міськради Андрій Олександрович.

Також нагадаємо, в Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: