Водій міг бути під наркотиками: спливли нові деталі страшної ДТП у Харкові

У Харкові вкотре сталася ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Водій Toyota Land Cruiser, який у Харкові збив двох дітей на пішохідному переході, міг бути під дією наркотиків. Наразі його відправили на проходження відповідного тесту.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook.

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Водій міг бути під наркотиками

Як розповів Монастирський, водій раніше притягувався до відповідальності за статтею 309 за незаконне виробництво чи зберігання наркотиків, проте до суду справа не дійшла.

Наразі порушника відправила на складання тесту, щоб перевірити, чи був він у момент ДТП під дією наркотиків.

Чоловіка вже судили

У ГУ НП Харківської області повідомили, що чоловікові 34 роки, а у травні його було засуджено до трьох років позбавлення волі за крадіжку з випробувальним терміном 1 рік.

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Що загрожує порушнику?

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Винуватцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

До речі, діти, які постраждали, зараз перебувають у лікарні.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

Що відомо про ДТП?

У Харкові сталася ще одна трагічна ДТП. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей, які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта уточнив Суспільному, що підлітки отримали забої, їхні травми не загрожують життю.

Як з'ясував сайт "Сьогодні", на місце ДТП щойно приїхали слідчі, постраждалих забрала "швидка".

"Поки що немає відповіді на запитання про те, п'яний чи тверезий був водій джипа. Слідчо-оперативна група з'ясовує", – повідомила нам речник поліції Харківської області Олена Баранник.

При цьому у Мережі вже пишуть, що за кермом був син депутата, а авто належить місцевій агрофірмі. Зокрема, про це повідомили у Telegram-каналі "Харків Life".

ДТП з мажором у Харкові

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