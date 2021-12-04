Водія затримано. У Чернігівській області сміттєвоз збив на смерть 6-річну дівчинку

Поліція Чернігівщини встановлює обставини ДТП в Ніжині / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 грудня, близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення, що поблизу зупинки громадського транспорту в Ніжині сміттєвоз збив дитину

Про це пише прес-служба поліції.

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Деталі

Попередньо відомо, що дівчинка з мамою викинули сміття в контейнер і йшли в бік зупинки. В цей час від майданчика з контейнерами відїжджав сміттєвоз, який, ймовірно, зачепив дитину.

Поліцейські затримали 53-річного водія сміттєвоза. Нині з ним тривають першочергові слідчі дії.

Що загрожує водієві

Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), що караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Досудове розслідування триває.

Під Києвом автомобіль збив 10-річну дівчинку

Інцидент стався у місті Вишгород близько 17:00. Автомобіль скоїв наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Що із учасниками ДТП?

Внаслідок аварії дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її забрали до медичного закладу. Водій транспортного засобу не постраждав.

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Дії правоохоронців

На місці події працювали працівники відділу реагування патрульної поліції району Вишгородського районного управління поліції. Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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