Водії стоять годинами в заторі: під Харковом протестувальники перекрили трасу (відео)

Під Харковом через акції протесту утворилася величезна пробка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області в неділю, 17 жовтня, кілька десятків жителів села Благодатне перекрили міжнародну трасу Харків – Ростов (Чугуївський напрямок). Учасники акції протестують через відключення газу в кількох населених пунктах області.

У Мережі публікують відео з місця події.

Реклама

Акція розпочалася 17 жовтня о 14:00 поблизу Дробицького Яру на виїзді з Харкова. У ній взяли участь 40 жителів села. Як видно на відео, учасники акції протесту безперервно ходять по пішохідному переходу і не дають автомобілям проїхати. Пропускають тільки спецтранспорт, машини з дітьми та рейсові автобуси.

Люди наголошують, що акція – безстрокова, тобто перекривати дороги будуть до тих пір, поки їм не включать газ. У Мережі пишуть, що на місце нібито повинен приїхати заступник голови Харківської ОДА.

Реклама

Учасники акції кажуть, що тиждень вже сидять без газу, у їхніх будинках дуже холодно. У свою чергу водії обурені такими заходами – кажуть, що не повинні страждати через інших людей.

Реклама

Через мітинг на трасі утворився величезний затор, водії кажуть, що стоять по кілька годин і радять об'їжджати цю ділянку. На місці перебувають правоохоронці.