Водієві кривавої ДТП у Харкові вручили підозру

Резонансна ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

34-річному водію Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, повідомили про підозру. Наразі очікується засідання у Київському райсуді міста.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

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Як стало відомо, водія підозрюють у порушенні правил дорожнього руху у стані сп'яніння

Запобіжний захід чоловікові обиратимуть у Київському райсуді Харкова. Слідчі проситимуть суд взяти водія під варту.

Що загрожує водієві?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

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Деталі ДТП

Позашляховик збив двох підлітків просто на пішохідному переході. Судячи з відеозапису реєстратора, водій навіть не намагався загальмувати та протягнув одного з постраждалих через усе перехрестя. Внаслідок аварії травми отримали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Водій був під наркотиками

За результатами експертизи, водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був у стані наркотичного сп'яніння під впливом метадону.

Оскільки порушник перебував у стані наркотичного сп'яніння, змінено кваліфікацію за ч.2 ст.286 ККУ на ч.2 ст. 286-1 ККУ. Нова кваліфікація є новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає суворішу відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Наразі готується повідомлення про підозру за ч.2 ст. 286-1 ККУ, після чого готуватиметься клопотання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про стан постраждалих?

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта розповів, що підлітки отримали забиті місця, їхні травми не загрожують життю.

Постраждалі діти зараз перебувають у лікарні.

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