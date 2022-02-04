Хвиля "мінувань" в Україні. Чи може людина з вибухівкою потрапити до школи – експеримент

Ведучий перевірив 3 навчальні заклади / Колаж "Сьогодні"

У Черкасах провели експеримент та з'ясували, чи може стороння людина пройти в школу і замінувати будівлю. Усього перевірили 3 навчальні заклади.

Відео з'явилося у новому випуску шоу "Провокація" на каналі ВІККА.

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Як усе було

У першій школі чоловік не зміг пройти самостійно по закладу. Його супроводжував охоронець. Проте на вході залишився його товариш, який легко міг залишити там сумку з бомбою.

"Загалом безпека у цій школі на високому рівні", – стверджує ведучий.

В іншому закладі жінка на прохідній з побоюванням поставилася до прохання залишити біля її робочого місця сумку і зажадала якнайшвидше забрати її.

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"Сумку я зміг залишити, але мені здається, що ця мила жінка буквально за декілька хвилин підняла б скандал, і викликала б мінерів", – каже чоловік.

Також ведучий прийшов до коледжу, де легко пройшов. Також він потрапив до кабінету директора й залишив там сумку у непомітному місці. Його ніхто не бачив і ніхто не зупинив.

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Хто і навіщо "мінував" держустанови у Харкові?

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