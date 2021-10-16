"Виховання" дітей в ОРДЛО. У дитячому садку вшанували пам'ять терориста "Мотороли"

В Донецькій області вшановували пам'ять терористів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області в місті Харцизьк вихованці дитячого садка №26 вшанували пам'ять терориста Арсена Павлова на прізвисько "Моторола".

Про це повідомили в Facebook на сторінці дитячого садка.

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"Сьогодні в МДОО 26" Колобок "пройшла зустріч, названа "Жива пам'ять", проведена в пам'ять про героїв ДНР Арсена Павлова (позивний "Моторола") і Олександра Захарьянц. Олександр Захарьянц є батьком вихованця нашого саду Захарьянц Данила. Пам'ять про героїв жива, тому що пам'ять про загиблих свято бережуть їхні товариші по зброї, їхні сім'ї і близькі", – йдеться в повідомленні.

Вихователі додали, що діти читали вірші про "героїв-захисників" "ДНР", вшанували хвилиною мовчання загиблих, виконали танець "Діти всієї Землі", подивилися презентації "Моторола.Пам'ятаємо", "Герої ДНР".

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Хто такий "Моторола"?

Командир окупантів Арсен Павлов "Моторола" народився в 1983 році в Комі АРСР.

Три роки він прослужив у 77-й гвардійській окремій Московсько-Чернігівській бригаді морської піхоти ордену Леніна та Червонопрапорного ордену Суворова зв'язківцем, звідси і його прізвисько. "Моторола" двічі був у відрядженнях у Чечні.

Навесні 2014 року він приїхав в Донецьку область, щоб захищати "русский мир". Зібраний ним батальйон "Спарта" воював під Слов'янськом, під Іловайськом, у Донецькому аеропорту і в районі Дебальцева. "Моторола" став відомим своєю жорстокістю. Він, за власними зізнаннями, особисто катував і розстрілював полонених. ЗМІ писали, що в донецькому аеропорту "Моторола" підвішував за ноги тіла загиблих бійців і мастив їх фосфором.

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16 жовтня 2016 терорист загинув в результаті замаху. У ліфті будинку, де він жив в подарованій йому окупаційною владою квартирі (вул. Челюскінців, 122, Донецьк), спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

Українська сторона повідомила, що:

надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;

це відбулося в рамках робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації

Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

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