Повітряна тривога! У Херсоні почалися вибухи

У Херсоні чути звуки вибухів / Фото: Колаж: Сьогодні
У Херсоні оголосили повітряну тривогу, всім місцевим жителям потрібно пройти до укриття. Близько 01:20 у місті чути звуки вибухів.
Про це повідомили у Держспецзв'язку.
У Мережі пишуть, що вибухи чути з боку аеропорту. Світло від них освітлює небо яскравим помаранчевим кольором. У Держспецзв'язку уточнили, що це працює українська система протиповітряної оборони
Ситуація в Україні 28 лютого
- П'ятий день вторгнення Росії до України почався трохи спокійнішим, ніж попередні. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- Окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
- У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
- Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.