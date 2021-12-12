Вплав у сусідню область: на Буковині курсує незвичайний транспорт (відео)

Річковий пором у Кострижівці з'явився півстоліття тому. Колаж "Сьогодні"

На Буковині – і у будні, і у свята – курсує незвичайний транспорт. Річковою парою. Місцеві щодня спускаються на берег і чекають, щоб поромник переправив їх до сусідньої області. Зручність очевидна: подорож Дністром триває до десяти хвилин, коли по суші потрібно об'їжджати годину. Як виникла така ідея, і хто зараз керує міні-баржею, – розповість Генрієтта Беух.

Річковою пором

Це одна із семи поромних переправ, що сполучають Буковину та Тернопільщину. У сусідніх селах на свій борт пороми ще беруть автомобілі. Але тут у Кострижівці навіть під'їзду для машин немає. Втім, місцеві пороми користуються щодня.

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"В об'їзд далеко і нема чим. Буває, що сніг випадає і не можеш виїхати. Ні маршрутки, вона маршрутки не було три дні", – розповідає місцева мешканка Кострижівки.

Вранці просять відвезти їх на той берег, бо поспішають працювати. Потім дзвонять, щоб поромник подав транспорт, бо настав час додому.

"Телефонують, і я вже тут, а так довелося б сидіти цілий день", – розповідає поромник Сергій Бураковський.

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Річковою пором у Кострижівці з'явився півстоліття тому, нагадують місцеві жителі. Через деякий час він перестав курсувати. Відновили переправу лише 1993 року родичі Сергія Бураковського. Саме цей чоловік керує залізною брилою останні 5 років. Зізнається "Сьогодні", може, взявся б до чогось іншого, але не має вибору.

Ця робота не проста. Зарплати людина жодної не отримує. Лише пасажири залишають по кілька гривень. Фіксованої ціни немає, хто скільки дасть. По воді пором несе течію.

Складніше, упевнений Сергій, – на мілині. Залізний пором із пасажирами доводиться штовхати. Іноді лізе по коліно у воду. А зараз допомагає дерев'яна палиця з гаком.

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Жителі Кострижівки вже навіть назву порома вигадали.

"Це місцевий Титанік", – каже місцева мешканка Людмила Зубкова.

Але, мабуть, він, напевно, не втопиться. Це судно регулярно проходить відповідні перевірки. Сергій із знайомими ремонтує. Нещодавно повністю замінили дно. Адже простоює транспорт, що пливе, тільки, коли сильний лід скує Дністер. Але сильного льоду тут не було вже три зими поспіль.

Раніше "Сегодня" повідомляли, що один із найбільших автомобільно-залізничних поромів світу Vilnius Seaways залишив сухий док судноремонтного заводу у Чорноморську , який був там на плановому ремонті

Також варто нагадати про те, що з Чорноморська до італійського міста Барі ходитиме пором . Місто в Південній Італії є одним із найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великим туристичним та економічним центром, а також найбільшим пасажирським портом Адріатичного моря.