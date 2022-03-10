Після бомбардування дитячої лікарні загинули 3 особи. Що відбувається в Маріуполі 10 березня

У Маріуполі складна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники Маріуполя тримають оборону вже 15-й день. Місто в руїнах, на вулицях тіла загиблих.

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10 березня

15:53 Незважаючи на війну, Маріуполь продовжує жити. З учора на сьогоднішній день у місті народилося 24 дитини.

13:15 Військові РФ продовжують завдавати авіаударів центром Маріуполя.

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13:05 Російські фашисти обстріляли пожежну частину. Це робиться намір, щоб місто не мав можливості гасити пожежі.

12:20 Зараз у Маріуполі йде авіаобстріл – бомби потрапляють у житлові будинки. Є потрапляння до корпусу Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксовано бомбардування у районі Драматичного театру.

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9:29 У Маріуполі знову авіаналіт. З літаків на проспекті Будівельників, 110, обстріляли містян. За попередньою інформацією, є один загиблий.

9:06 Відомо, що після бомбардування російськими літаками дитячої лікарні постраждали 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка.

7:05 Поліцейські патрулюють місто та допомагають його мешканцям. Наші морпіхи вчора знищили 4 танки та 1 БМП. Гвардійці ОЗСП "Aзов" знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки, зокрема знищили командно-штабну машину.

У Маріуполі місто перетворилося на руїни. Фото: МВС України

"Ворожої піхоти вже ніхто не рахує. Люди вірять в оборонців: багато хто не хоче виїжджати, а більшості й нікуди. Декому важливо зберегти дім, навіть якщо він став руїною", – написали у пресслужбі МВС України.