Все через посилку? Чоловік влаштував стрілянину у сімферопольській лікарні

Дебошир кілька разів вистрілив у вікно / Колаж "Сьогодні"

В одній із сімферопольських лікарень чоловік стріляв у вікно із пневматичного пістолета.Все сталося через сварку з охоронцем медзакладу. Наразі порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це пише Флот 2017.

Що трапилося

Пізно ввечері чоловік намагався передати посилку своїй родичці, яка була в одній із палат лікарні. Охоронець відмовився пропускати його усередину.

Виник конфлікт і бешкетник вихопив пневматичний пістолет у охоронця і почав стріляти. Він вистрілив кілька разів вікном охоронного поста.

Поліція затримала чоловіка і зараз перебуває під підпискою про невиїзд.

Чи покарають винуватця?

Наразі стосовно чоловіка порушили кримінальну справу. Дебошир може позбутися волі на 7 років. З чоловіка взяли підписку про невиїзд.

У київській лікарні пацієнт напав на лікаря

У Києві в лікарні №17 пацієнт напав на лікаря. Потерпілого медика госпіталізували. Хворому не сподобалися стіни приміщення. Через це він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем.

У лікаря струс, множинні рани голови, обличчя, перелом кісток лицьового скелета та передпліччя.

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