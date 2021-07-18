Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)

Бабуся повідомила, що медуз не було видно в морі, коли дитина купалася

Рідні переконані, що саме медузи спровокували почервоніння у дитини / Фото: колаж "Сьогодні"

На Азовському морі, у Кирилівці, дитина постраждала від медуз – дівчинка скупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Про це повідомляє ria-m.tv

Медуз, за словами бабусі дівчинки, під час купання видно не було. Але звинувачує сім'я туристів все-таки їх. Вони впевнені, що саме останки медуз спровокували таку реакцію організму.

Інші відпочивальники розповіли, що вода в деяких місцях дійсно нагадує схожу на желе масу. Так що не дивно, що у людей з чутливою шкірою або алергіями на тілі з'являється подразнення.

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Фото: ria-m.tv

Раніше ми повідомляли, що кияни розповідають про засилля медуз у Дніпрі в районі Києва. Користувачі соціальних мереж пишуть, що вперше медуз помітили ще в серпні 2020 року. Вони прісноводні і з'являються під час нагрівання води вище +25. Сайт "Сьогодні" вирішив поцікавитися у екологів, чи є дане явище екологічною катастрофою.