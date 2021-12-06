Всього 19 років: під Дніпром трагічно загинуло подружжя

На Дніпропетровщині померло подружжя. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кам'янському Дніпропетровській області у гаражному кооперативі загинуло 19-річне подружжя. Причиною смерті міг бути нещасний випадок.

Про це повідомляє Інформатор.

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Деталі трагедії

Як розповіли правоохоронці, причиною смерті міг бути нещасний випадок. За попередньою інформацією, подружжя отруїлося вихлопними газами машини, яка стояла в гаражі.

"Попередня правова кваліфікація – 1 пункт 2-ї частини 115-ї статті КК України (нещасний випадок). Тіла направили на експертизу", – додали поліцейські.

На Львівщині в один день від COVID-19 померло подружжя

У місті Новояворівську Львівської області в реанімації в один день через коронавірус померло подружжя. Чоловік прожив без коханої лише 12 годин.

Подружжя звали Володимир і Марія. Вони були разом усе життя, ще зі шкільних років. Одружилися закохані у 18 років. У пари народилися сини та одна дочка.

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