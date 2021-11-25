Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Інші регіони

Усього 258 нових випадків за добу. Луганська область вирішила почекати з виходом із "червоної" зони

Ольга Кравченко
25 листопада, 17:51
Місцева влада доручила забезпечити щоденну оцінку епідситуації в регіоні

Луганська область вирішила не виходити із червоної зони / Фото: Колаж: Сьогодні

Луганська область вирішила відстрочити вихід з "червоної" зони карантину. Хоча минулої доби в області всього 258 нових випадків коронавірусу.

Про це говориться у протоколі засідання Державної комісії з ТЕБ та НС.

Реклама

У документі йдеться, що керівництву ОДА доручили вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних правил, передбачених для "червоної" зони, а також забезпечити щоденну оцінку епідситуації у регіоні.

Протокол засідання / Фото: ГСЧС

У межах "червоної" зони заборонено:

Реклама
  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1688 випадків;
  • Вінницька область – 810 випадків;
  • Волинська область – 492 випадки;
  • Дніпропетровська область – 893 випадки;
  • Донецька область – 924 випадки;
  • Житомирська область – 707 випадків;
  • Закарпатська область – 671 випадок;
  • Запорізька область – 1066 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 719 випадків;
  • Кіровоградська область – 191 випадок;
  • Луганська область – 258 випадків;
  • Львівська область – 1048 випадків;
  • Миколаївська область – 442 випадки;
  • Одеська область – 644 випадки;
  • Полтавська область – 967 випадків;
  • Рівненська область – 659 випадків;
  • Сумська область – 534 випадки;
  • Тернопільська область – 339 випадків;
  • Харківська область – 728 випадків;
  • Херсонська область – 284 випадки;
  • Хмельницька область – 778 випадків;
  • Черкаська область – 523 випадки;
  • Чернівецька область – 235 випадків;
  • Чернігівська область – 705 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: