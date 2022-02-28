Усіх вбивають і все знищують. Під Черніговом росіяни скинули заборонену бомбу

Російські окупанти використовують заборонену зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на території України вбивають мирних українців і стирають із лиця землі цілі села. Забороненою зброєю вони "накрили" село Киїнка.

Про це пише пресслужба Оперативного командування "Північ".

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"Двома пакетами касетних боєприпасів армія рф накрила н.п. Киїнка на Чернігівщині. Загарбники б‘ють цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією. Але про що може бути мова, коли вони підступно напали на незалежну країну, примушуючи їх "любити", руйнуючи будинки, села та забираючи життя. Так вчиняють лише боягузи", – йдеться у повідомленні.

У Чернігові б'ють по цивільних

Російські військові нещадно обстрілюють Чернігів. Вони вдарили щонайменше по чотирьох вулицях, гатять по будинках цивільних. Горить "Епіцентр".

Станом на 12:20 28 лютого, протягом 20 хвилин продовжувався інтенсивний обстріл вулиць Бєлова, Рокосовського, Доценка, Пухова.

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В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру".

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