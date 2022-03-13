Слідом за мером: у Мелітополі окупанти викрали голову райради

Викрали Сергія Прийму сьогодні, 13 березня / Колаж "Сьогодні"

В окупованому Мелітополі російські війська знову викрали представника влади. Цього разу окупанти викрали голову районної ради Сергія Прийму.

Про це пише РІА Мелітополь.

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О 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради Сергія Прийми. Після обшуку його забрали.

Обшук проводили 8 осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, усі мобільні пристрої і вимагали паролі до них.

Не перше викрадення представників влади у Запорізькій області

11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федоровачерез те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера стало відомо зі слів очевидців. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іван Федоров живий. Проте його катують окупанти.