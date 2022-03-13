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Слідом за мером: у Мелітополі окупанти викрали голову райради

Валентина Шаповал
13 березня, 16:32
Російські солдати прийшли до Сергія Прийми додому, провели там обшук, а потім забрали його

Викрали Сергія Прийму сьогодні, 13 березня / Колаж "Сьогодні"

В окупованому Мелітополі російські війська знову викрали представника влади. Цього разу окупанти викрали голову районної ради Сергія Прийму.

Про це пише РІА Мелітополь.

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О 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради Сергія Прийми. Після обшуку його забрали.

Обшук проводили 8 осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, усі мобільні пристрої і вимагали паролі до них.

Не перше викрадення представників влади у Запорізькій області

11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федоровачерез те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера стало відомо зі слів очевидців. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іван Федоров живий. Проте його катують окупанти.

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Після цього у Мелітополі росіяни призначили виконувачем обов'язків мера Галину Данильченко, яка запропонувала "почати жити по-новому". Вона одразу звернулася до мешканців із проханням "не чинити опір" окупантам.

Сьогодні, 13 березня, російські військові викрали також мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

"Військові злочини стають системними", – написав глава області Олександр Старух.

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