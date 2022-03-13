Слідом за мером: у Мелітополі окупанти викрали голову райради

Викрали Сергія Прийму сьогодні, 13 березня / Колаж "Сьогодні"
В окупованому Мелітополі російські війська знову викрали представника влади. Цього разу окупанти викрали голову районної ради Сергія Прийму.
Про це пише РІА Мелітополь.
О 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради Сергія Прийми. Після обшуку його забрали.
Обшук проводили 8 осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, усі мобільні пристрої і вимагали паролі до них.
Не перше викрадення представників влади у Запорізькій області
11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федоровачерез те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера стало відомо зі слів очевидців. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іван Федоров живий. Проте його катують окупанти.
Після цього у Мелітополі росіяни призначили виконувачем обов'язків мера Галину Данильченко, яка запропонувала "почати жити по-новому". Вона одразу звернулася до мешканців із проханням "не чинити опір" окупантам.
Сьогодні, 13 березня, російські військові викрали також мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.
"Військові злочини стають системними", – написав глава області Олександр Старух.
Раніше ми писали:
- Окупанти викрали мера Мелітополя: він відмовився зрадити Україну (відео)
- Російських окупантів прирівняють до терористів ІДІЛ – Зеленський про викрадення мера Мелітополя (відео)