ЗСУ зазнали нових втрат, український військовий у тяжкому стані

На фронті знову неспокійно. Колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову втрати у ЗСУ. Внаслідок ворожого обстрілу тяжке поранення отримав один український військовослужбовець.
Про це повідомляє в Facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Військовики зазначають, що російські окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і вчинили обстріл позицій українських захисників.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий", – йдеться в повідомленні.
Як ми вже писали, сьогодні бойовики обстріляли з важкого озброєння залізницю неподалік станції Скотувата, що поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.
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