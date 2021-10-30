ЗСУ зайняли село Старомаріївка на Донбасі – журналіст (відео)

На Донбасі тривають воєнні дії / Фото: Колаж: Сьогодні
Сили ЗСУ взяли під контроль село Старомаріївка у "сірій" зоні на Донбасі. А контррозвідка СБУ взялася за перевірку місцевих жителів, у яких нібито громадянство РФ.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
За його словами, село зайняла 93-а механізована бригада "Холодний Яр".
"Встановлення блок-поста, обладнання оборонних позицій та підняття українських прапорів над Старомар'ївкою здійснено у відповідь на численні прохання місцевих жителів, стурбованих погрозами російських окупантів та терористичними обстрілами. Тепер у селі буде забезпечено нормальну роботу органів української влади, почнуть вирішуватись гуманітарні питання", – написав він.
Також контррозвідка СБУ зайнялася перевіркою повідомлень у російських ЗМІ, що нібито 37 мешканців села є громадянами Росії та отримали російські паспорти.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.