ЗСУ зайняли село Старомаріївка на Донбасі – журналіст (відео)

На Донбасі тривають воєнні дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Сили ЗСУ взяли під контроль село Старомаріївка у "сірій" зоні на Донбасі. А контррозвідка СБУ взялася за перевірку місцевих жителів, у яких нібито громадянство РФ.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Реклама

За його словами, село зайняла 93-а механізована бригада "Холодний Яр".



"Встановлення блок-поста, обладнання оборонних позицій та підняття українських прапорів над Старомар'ївкою здійснено у відповідь на численні прохання місцевих жителів, стурбованих погрозами російських окупантів та терористичними обстрілами. Тепер у селі буде забезпечено нормальну роботу органів української влади, почнуть вирішуватись гуманітарні питання", – написав він.





Також контррозвідка СБУ зайнялася перевіркою повідомлень у російських ЗМІ, що нібито 37 мешканців села є громадянами Росії та отримали російські паспорти.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали: