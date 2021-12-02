Все взуття у "крові": в Одесі пройшла акція проти насильства у сім'ї (фото)

На сходах знаходиться жіноче та дитяче взуття / Колаж "Сьогодні"

В Одесі на Потьомкінських сходах з'явилися червоні туфлі та черевики. Це протест,який присвячений Всеукраїнській акції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Компас Одеса".

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Це жіноче та дитяче взуття символізують кров, що пролилася від рук аб'юзерів.

Свій протест Асоціація жінок України "Дія" приурочила до Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства".

Акція у Львові. Фото: Telegram-каналу "Компас Одеса".

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Акція у Львові. Фото: Telegram-каналу "Компас Одеса".

Акція у Львові. Фото: Telegram-каналу "Компас Одеса".

У Києві з'явився мурал, який засуджує домашнє насильство

Київська фотохудожниця Євгенія Фулен вирішила зробити серію муралів, присвячених домашньому насильству. Вона представила другу роботу проекту "Народжені з попелу".

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Героїню нового мурала звуть Ірина. Своєю особливою історією, яку автор не розголошує, вона надихнула Євгену Фулену відтворити на артфотографії звільнення від тирана.

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