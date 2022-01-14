Другий день поспіль! На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті помітили землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 14 січня, у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда становила 1,3 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Деталі

Епіцентр землетрусу знаходився за 12 км на схід від міста Ужгород на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів він відноситься до не відчутних.

Фахівці зазначили, що протягом 2020-2022 років з района міста Ужгород було зареєстровано 6 землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3.2 відповідно. Останній землетрус з цього регіону зареєстрований 13 січня з магнітудою 1,5.

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Уже дев‘ятий за рік! На Прикарпатті стався землетрус

В Івано-Франківській області 19 грудня зафіксували землетрус. Епіцентр знаходився в районі селища Білозорина, Надвірнянського району.

Поштовхи зафіксували на глибині 3 км. Землетрус був магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

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