Вибивають двері та лізуть у бійки з медиками: що відбувається у пунктах вакцинації Івано-Франківська

Центри вакцинації в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що у місті у пунктах вакцинації у людей паніка. Вони вибивають двері у кабінетах, а також лізуть у бійки з лікарями.

Про це Марцінків повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Люди влаштовують паніку

Як розповів мер, в Івано-Франківську багато хто не бачить, що відбувається іноді в пунктах щеплень. І у поліклініках, і у центрах масової вакцинації люди влаштовують паніку.

"Вибивають двері в кабінетах, лізуть у бійки з медиками… Це неприйнятно. Тепер із медиками чергують муніципали та поліція", – повідомив міський голова.

Він додав, що за потреби буде залучено 20 медичних бригад і всім медикам цю роботу буде оплачено.

Марцінків хоче, щоб Івано-Франківськ показав, що процес вакцинації може бути нормально організованим.

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Штурм центрів вакцинації в Україні Фото: колаж "Сьогодні"

В одеському трамваї вакцинуватимуть від COVID-19

Департамент охорони здоров'я Одеси має намір запустити пункт вакцинації у трамваї "Одіссей". Як розповів в.о. голови департаменту охорони здоров'я, депутат міськради Левон Нікогосян, КП "Одесміськелектротранс" вже надало трамвайний вагон. Для вакцинації його оснастять необхідним обладнанням.

Де саме робитимуть щеплення?

Робити щеплення від коронавірусу в трамваї будуть на кінцевих зупинках, щоб не заважати руху інших вагонів.

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