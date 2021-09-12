Виїхав на зустрічку, збив пішоходів і в'їхав в будинок: у п'яному ДТП в Дніпрі постраждали 4 людей

Автомобіль збив світлофор і пішоходів, а потім в’їхав у дім / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі ввечері в неділю, 12 вересня, автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу, збив кілька пішоходів, зніс світлофор і врізався в будинок. Постраждали щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє "Інформатор".

Капот автомобіля просто зім’яло / Фото: Інформатор

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Калиновій вулиці близько 18:10.

Автівка збила світлофор / Фото: Інформатор

У поліції розповіли, що Mercedes рухався в бік проспекту Слобожанського, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Mitsubishi, після чого зніс світлофор, збив декількох пішоходів і врізався у будинок.

Автомобіль в’їхав у двір будинку / Фото: Інформатор

За попередньою інформацією, водій Mercedes був у стані алкогольного сп'яніння.

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Про стан постраждалих нічого не відомо. Всі деталі з'ясовуються.

Нагадаємо, напередодні поліція Запорізької області затримала п'яного водія, який ввечері 11 вересня на BMW Х5 збив пішохода на Мелітопольському шосе в Бердянську. У його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю.

Ми також писали, що в Києві таксист заснув за кермом, у результаті чого автомобіль з пасажиркою перекинувся.

Крім того, в Київській області в ДТП розбився поліцейський. У загиблого залишилися дружина та чотирирічний син.