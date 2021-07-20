Випав з атракціону. В Одесі на пляжі потонув хлопець

Юнак упав у воду і відразу почав тонути. Небайдужі витягли на берег вже бездиханне тіло

В Одесі 17-річний хлопець потонув на пляжі для людей з обмеженими можливостями. Він катався на водному атракціоні, злетів з нього і почав тонути.

Про це повідомив сайт "ІТ-3".

Читайте також: У Харківській області на пляжі потонув 4-річний хлопчик. Подробиці трагедії

Інцидент трапився на пляжі на 11-й станції Великого фонтану ввечері 19 липня.

Юнак зірвався з атракціону і впав у воду. Коли його витягли на берег, він уже не дихав. Місцеві працівники і рятувальники намагалися реанімувати потерпілого до приїзду швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося.

Нагадаємо, тільки за перший місяць літа на водоймах України загинуло 126 людей, 28 з них – діти. Парамедик Ярослав Вус розповів про правила безпечної поведінки біля водойм, а також як надавати першу медичну допомогу.

Крім того, у Тернопільській області рятувальники виявили тіла двох підлітків – Сюсяйла Ігоря і Харука Петра, які пішли на нічну риболовлю і не повернулися.