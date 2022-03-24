"Вирвалися на евакуаційному автобусі": вчителька з Маріуполя врятувала трьох сиріт

Дозволів на вивезення дітей жінка не мала. Колаж "Сьогодні"

Вчителька з Маріуполя змогла вирватись із міста з чотирма дітьми, троє з них чужі.

Історію жінки розповіла актриса Ксенія Хижняк у Facebook.

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"Сьогодні подруга, у якої ми живемо у Береговому, розповіла, як супроводжувала на кордон жінку з чотирма дітьми. З Маріуполя. Вирвалися на евакуаційному автобусі. Вона вчителька. З чотирьох дітей рідна лише одна. Друга – племінник, дитина сестри. Сама сестра вийшла в якийсь із днів з бомбосховища чи то по воду, чи по їжу і не повернулася.Третя дитина – сусідів. Батьки загинули, а її помітили в руїнах сусідського будинку і забрали до себе в підвал. Четверту дитину вона побачила, коли з першими трьома бігла на евакуаційний автобус. Сиділа поруч із мертвими батьками. Схопила її і рюкзак, бо подумала, що в рюкзаку напевно документи. Так і було", - розповіла вона.

За словами актриси, наступний автобус, що їхав з Маріуполя, окупанти обстріляли.

"Всупереч тому, що дозволів на вивезення дітей жінка не мала, їй вдалося виїхати з ними до Угорщини. На кордоні вона так і сказала – дозволу ні на кого з дітей, окрім одного, не маю, робіть що хочете. Їх усіх випустили. Виїхали далі до Угорщини. Потрібно щось написати на завершення історії, але я не розумію що". Я просто взагалі не розумію", – додала оповідачка.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де були медики та вагітні жінки.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали щонайменше 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи фактично знищили будівлі.

Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.