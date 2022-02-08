"Викинула зелена влада": головлікар скандальної миколаївської лікарні звільняється (фото)

Лікарка-інфекціоністка миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова звільняється. Фото: колаж "Сьогодні"

Лікар-інфекціоніст миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Заяву Федорова подала керівництву Миколаївського обласного центру інфекційних хвороб:

"Прошу звільнити мене з посади лікаря-інфекціоніста за власним бажанням після закінчення відпустки 21.02.2022 року", – сказано у заяві.

Федорова зазначила, що її як лікаря-інфекціоніста вищої категорії "викинула зелена влада".

"Мене викинула система 21 грудня 2021 року, не вибачивши створення лікарні, яка чудово працює, яка надає якісну медичну допомогу населенню абсолютно безплатно. З високими зарплатами співробітників, зі згуртованим колективом, з новітнім обладнанням та ремонтами, без залучення бюджетних грошей", – наголосила лікарка.

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Заява Світлани Федорової. Фото: Facebook/Світлана Федорова

Скандал у миколаївській інфекційній лікарні

Нова в.о. директора лікарні, лікар-терапевт Ярослава Студзинська 5 січня у супроводі трьох молодих людей у капюшонах, спортивних костюмах, а також поліції увірвалася до закладу.

До співробітників застосували фізичну силу, а декого просто замкнули в адмінбудівлі.

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Чому звільнили ексголовлікаря

Світлана Федорова стала відома на всю країну, коли у листопаді публічно заявила про катастрофічну ситуацію із забезпеченням лікарень області киснем.

"Претензії до мене почалися з того, що я почала платити людям 300% зарплати, тому що вони працювали понаднормово. Мені казали, що не можна платити надбавки всім, лише обраним. Потім почалися проблеми з киснем. Я до останнього публічно про це не говорила", – сказала вона.

Крім того, за словами ексголовлікаря, питанням її звільнення займався особисто голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. І формальною підставою для звільнення Федорової стали результати чергової перевірки Миколаївської інфекційної лікарні комісією МОЗ, яка нібито виявила численні порушення.

"Я боюся за свою безпеку та життя. Мені майже щодня погрожують фізичною розправою ", – сказала Федорова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час однієї з перевірок МОЗ Федорова не витримала і нецензурно висловилася щодо пресингу з боку профільного міністерства.

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