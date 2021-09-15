З'ясовували стосунки зі студентами. В Одесі робочі розпорошили газ у гуртожитку, багато постраждалих

Робочі розпорошили газ в гуртожитку одеського коледжу. Колаж "Сьогодні"
У гуртожитку одеського коледжу робочі розпорошили газ під час конфлікту зі студентами. В результаті постраждали більше 10 підлітків від 15 до 17 років.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Новини Одеса".
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Робочі приставали до студентки
Інцидент трапився у гуртожитку коледжу на вулиці Степовій. За словами студентів, робочі, які ремонтували фасад будівлі, приставали до старшокурсників, а та поскаржилася на них одногрупникам. Після цього хлопці пішли з'ясовувати стосунки з кривдниками.
Під час конфлікту на одному з поверхів будівлі робочі розпорошили газ. Більше десятка людей постраждали. На місце викликали медиків, а лікарі вже подзвонили правоохоронцям.
"Швидка" приїжджала за ніч кілька разів, оскільки періодично студентам ставало погано, дівчата непритомніли.
У повідомленні зазначили, що керуюча гуртожитком спочатку відправила дітей на вулицю, щоб приміщення провітрилися. але коли діти зайшли назад, у коридорах ще відчувався газ. Діти, закутавшись у ковдри, сиділи на балконах.
Що кажуть у коледжі?
Керуюча гуртожитком сказала студентам не писати заяву в поліцію, "а того, хто це зробить – виселять із гуртожитку".
"Директор коледжу спочатку не виходив на зв'язок. А потім повідомив, що нічого такого не було. До слова, дівчина, через яку все почалося, написала заяву в поліцію, але незабаром його забрала", – зазначили в публікації.
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