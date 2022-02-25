Підірвано мости та майже знищено Щастя: яка ситуація в Луганській області зараз

Окупанти обстрілюють Луганську область / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області на 80% знищено місто Щастя. Російські військові продовжують обстріли. Деяким людям вранці, 25 лютого, вдалося виїхати.

Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

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"Новоайдар: підірвано "новий" та "старий" мости. Щастя: 80% міста знищено!" - написав Гайдай.

Він додав, що обстріли не вщухають. Зранку, 25 лютого, певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом.

Крім цього, обстріляні з "ГРАДів" шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Але завтра знову будуть намагатися організувати евакуацію.

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"Старобільськ: внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла", – написав Гайдай.

Тривають обстріли Золотого та Новотошківського. У Нижньому пошкоджені житлові будинки.

Два потяги з евакуйованими застрягли в Попасній.

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"У сусідній Комишувасі обстрілом розбило залізничну колію. Якщо ремонт колії затягнеться, людей розмістять у бомбосховищі. Попасну наразі обстрілюють. Пошкоджена адмінбудівля та житловий будинок", – додав Гайдай.

На Донбасі українські військові знищили російські танки

У Трьохізбенці Луганської області російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ. Внаслідок цього наші військові знищили техніку РФ.

Українські воїни знищили 2 російські танки та 1 БМП і змусили ворога відступити.

Об'єднані сили впевнено утримують свої позиції та дають гідну відсіч загарбникам.

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