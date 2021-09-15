Теракт у Дніпрі. Що зараз відбувається на місці вибуху – фото и видео

15 вересня у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького під час руху вибухнув автомобіль Nissan Primera. Загинули прессекретар ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречищева і інструктор долікарської допомоги Олексій Кавлак.

"Сьогодні" зібрали нові фото з місця події.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку. Територію, де стався вибух, огородили.

Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

Станом на 16:00 на місці все ще перебували правоохоронці і рятувальники.

Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

Авто, яке вибухнуло, вже прибрали з вулиці за допомогою автокрана.

Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

Як відомо, попередньо копи заявили, що спрацював потужний вибуховий пристрій. Очевидно, його було закладено в машину.

Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

Люди, які знаходилися неподалік, розповіли "Сьогодні", що чули гучний вибух, але не відразу зрозуміли, що саме сталося.

"Ми коли вибігли з кіоску, почали зупиняти машини, бо там ще довго хлопало. Що там саме вибухнуло, хто там вибухнув, ми не знали", – сказала місцева мешканка.

Що відомо про вибух

Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького.

Двоє людей, які були в машині, загинули.

Авто спалахнуло, пожежа була погашена.

У поліції кажуть, що це був теракт. На місці працюють правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській області вибухнув автомобіль начальника поліції.

Також нагадаємо, в Києві на парковці вибухнув Audi.