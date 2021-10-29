Вибух на АЗС у Харкові: вогонь не можуть загасити другу добу (фото, відео)

Вогонь ще не загасили / Колаж "Сьогодні"

Другу добу на Харківщині біля села Рай-Оленівка горить АЗС через вибух. На місці постійно перебувають рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС Харківської області.

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Подробиці пожежі

Пожежа сталася вчора, 28 жовтня, о 04:31. Відбулася розгерметизація підземної ємності із газом, а потім вибух. Вогонь перенісся на два вантажні автомобілі.

О 05:48 пожежники локалізували пожежу, але рештки газового конденсату продовжують горіти. На місці чергують п'ять рятувальників. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа на заправці. Фото ДСНС Харківської області

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Пожежа на заправці. Фото ДСНС Харківської області

Основні причини виникнення пожеж:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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