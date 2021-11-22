Вибух на заводі у Львові: керівництво назвало причину

Після вибуху в повітря піднялася хмара пилу/Колаж: Сьогодні

У Львові, де нещодавно стався вибух на території хімічного заводу, повідомили про причину інциденту. Вибух був такої сили, що у будівлі заводу повилітали шибки.

Про це повідомляє місцеве видання "Варта 1".

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Причина вибуху

Керівництво заводу розповіло, що вибух пролунав в результаті спрацювання аварійно-захисного клапана високого тиску.

"Це спричинило такий значний вибух, який власне чули жителі району. Хмара, яку могли спостерігати, — не що інше ніж пил, який підняло в повітря", — зазначило керівництво заводу.

Чи є загроза?

Нині загрози життю та здоров’ю людей немає. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події перебували поліція, рятувальники та медики, але після пояснень керівництва вони покинули територію заводу.

Не перший вибух на цьому заводі

У Львові 3 серпня близько 19:00 стався вибух на цьому ж підприємстві. Тоді в будівлі теж вилетіли шибки, обійшлося без пожежі.

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Зазначимо, місцеве видання Vgolos пише, що спочатку керівництво заводу не пропускало ні поліцію, ні рятувальників на територію підприємства, аргументуючи тим, що це приватна територія. Згодом вони туди таки потрапили.

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