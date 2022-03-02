Вибух у центрі Харкова – загинуло чотири людини

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В результаті нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинули чотири людини, ще дев'ять були поранені.
Про це повідомив керівник пресслужби ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
"Продовжуються аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова. Нині 10 людей врятовано з-під завалів. Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано. На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС і 90 осіб особового складу" , – зазначається у коментарі.
Ситуація у Харкові та Україні 2 березня
- Вранці 1 березня у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – центральної площі міста. Там базувався волонтерський пункт. У будинках повилітали шибки з вікон, горів оперний театр. Було частково зруйновано будівлю ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами лишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд поцілив прямо у житловий будинок на проспекті Ново-Баварський.
- Пізно ввечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Близько 6 ракет прилетіли до кадетського корпусу. За попередніми даними є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, розташованому на вулиці Клочківській, 228.
- Крім того, протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі російські війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 ранку 2 березня у Сумах пролунав потужний вибухв районі військової частини та артилерійського училища.