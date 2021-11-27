Вибух у житловому будинку Миколаївської області: нові подробиці з місця трагедії

Потужний вибух у п'ятиповерхівці у Новій Одесі – у Миколаївській області. Зруйновано чотири квартири. Із завалів уже витягли тіло літньої жінки, в її квартирі рвонув побутовий газ. Ще один чоловік – помер одразу після вибуху – від серцевого нападу. Скільки людей шукають під завалами та де ж ночувати тим, хто втратив житло? Дізналася кореспондент "Сьогодні" Анжела Слободян.

"Така хвиля. Як бомба вибухнула. Літак впав. Таке враження. Дуже страшно. А вийшли – практично півбудинку немає", – каже мешканка будинку Ірина Тимофєєва.

Рвонуло на п'ятому поверсі. Удар був настільки потужний, що шибки вилетіли навіть у сусідньому будинку.

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"Попередня причина – вибух газо-повітряної суміші на 5 поверсі, у квартирі", – каже заступник начальника ГУ ДСНС України у Миколаївській області Михайло Гриб.

Ось – із завалів саме цієї квартири дістають тіло загиблої жінки. 84-річна пенсіонерка мешкала тут зі своїм чоловіком. Припускають, що забули закрутити вентиль на плиті. Сусіди кажуть, подружжя й раніше було неуважне з газом. Тоді обійшлося. А цього разу був фатальним. Світлана саме виходила з дому, коли вибухнула. У спину полетіли уламки!

"Я просто пробігла метрів 10, щоб мене не зачепило. Я розумію, що батьки там перебувають. Квартира постраждала, ви розумієте, що це таке? Це просто капець", – розповідає мешканка будинку Світалана.

"Сходові марші впали так, що я просто не міг до батьків пролізти. Зателефонували до МНС. І вже потім батьків, що врятували, дістали", – додає мешканець будинку Олег Колос.

Їх та ще одну жінку госпіталізували. Після вибуху помер ще літній чоловік – у сусідньому під'їзді. У нього – серцевий напад. Припускають, через стрес. Йому викликали швидку допомогу, проте зарядити медики не змогли.

Рятувальники надалі розбирають завали. Облаштували оперативний штаб. Шукають людей серед уламків будинку.

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Як мешканцям будинку потрапити до своїх квартир

Поки тривають пошукові роботи, мешканці будинку не зможуть потрапити до своїх будинків. Ані речей забрати, ані документів. Де дати притулок людям, вирішують місцеві чиновники.

Щонайменше 50 осіб втратили вдома. Їм привезли їжу та гарячий чай. А ще – одяг. Люди вибігли, хто в чому був.

"Поки розселяють до гуртожитків. Речі можна забрати, як дозволить комісія. У перший під'їзд повністю ніхто не зайде. Другий і третій – після розбору завалів", – каже голова ОСББ Валерій Табакар.

Більшість мешканців зруйнованого будинку ночуватимуть у рідних та знайомих. Решта досі тут – у руїн. Чекають на хороші новини. Доля принаймні двох осіб досі невідома.

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