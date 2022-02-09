"Я просто терпів". Дніпровський стрілець зізнався, чому вбив товаришів по службі

Артемій Рябчук дав нові свідчення зі стрільби у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, заявив, що в той момент він мав поганий настрій і втомився терпіти.

Про це повідомляє "ТСН".

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Підозрюваний Рябчук пояснив, що передувало трагедії:

- У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...

- Втомився терпіти?

- Так

У МВС назвали перші результати розслідування кривавого розстрілу у Дніпрі

У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох осіб, справді були позастатутні стосунки. Таку інформацію надали військовослужбовці під час анкетування. Про це повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.

Завдання службового розслідування, яке проводить МВС – з'ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити процеси відбору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.

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