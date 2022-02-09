"Я просто терпів". Дніпровський стрілець зізнався, чому вбив товаришів по службі

Артемій Рябчук дав нові свідчення зі стрільби у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"
Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, заявив, що в той момент він мав поганий настрій і втомився терпіти.
Про це повідомляє "ТСН".
Нові деталі
Підозрюваний Рябчук пояснив, що передувало трагедії:
- - У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...
- - Втомився терпіти?
- - Так
У МВС назвали перші результати розслідування кривавого розстрілу у Дніпрі
У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох осіб, справді були позастатутні стосунки. Таку інформацію надали військовослужбовці під час анкетування. Про це повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.
Завдання службового розслідування, яке проводить МВС – з'ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити процеси відбору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.
"Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов'язані з відхиленням від правил, і маємо вжити заходів для запобігання повторенню подібних надзвичайних ситуацій", – пояснив Єнін.
Позастатутні стосунки
Серед особового складу частини №3021 Національної гвардії провели анкетування. За словами Єніна, вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, який ось-ось почнеться, можна говорити, що комісія виявила факти нестатутних стосунків.
"Отримані матеріали будуть направлені найближчими днями до ДБР", – повідомив заступник міністра.
Єнін закликав пам'ятати про те, що виявлені факти нестатутних стосунків ще не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви поки що невідомі, і їх з'ясовуватиме ДБР у межах досудового розслідування.
Доступ до зброї
У військовій частині виявлено порушення порядку та організації несення служби, що призвело до трагедії. Зокрема, порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка має бути належним чином замкнена.
Відсутність медикаментів
За словами Єніна, є питання щодо якості інструктажу перед заступом у наряд. До того ж, у військовій частині нехтували медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.
Що відомо про стрілянину
- Інцидент стався близько 4 ранку 27 січня. Солдат караульної служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього й розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Згодом стало відомо, що стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження, родом з Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
- Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
- 3 лютого Рябчук раптово відмовився від показань та змінив адвоката.
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