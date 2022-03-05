Забиті пасажирами евакуаційні потяги вибираються з Харкова

Евакуація із Харкова. Фото "Сьогодні"/Reuters

З Харкова їдуть евакуаційні потяги та навіть електрички. Рейс виїхав із обстрілюваного окупантами міста затемно, з вимкненим світлом. Пасажирів навіть попросили вимкнути телефони, щоби не виявляти місцезнаходження.

По дорозі довелося зупинитися в полі приблизно на годину, перечекати обстріл.

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Люди евакуюються масово і навіть із домашніми тваринами.

Фото "Сьогодні":

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У Мережі опублікували відео з іншого евакуаційного поїзду:

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Обстріл Харкова триває

За повідомленнями, вночі ворог знову накрив Харків. Сильні вибухи чули в районі – Салтівки, Холодної Гори, Баварії, Радянської, Основи, Люботина, сел. Жуковського. Збройні сили України у районі Харкова відтісняють російські війська до кордону та знищують їх танки.