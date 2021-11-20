Заблокувало трасу. На Чернігівщині ураган повалив дерева (фото)

Поліцейські Чернігівщини допомагають громадянам долати наслідки буревію / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні на Чернігівщині через сильний вітер було заблоковано кілька автошляхів поваленими деревами. Поліція допомагає прибирати дерева, що впали.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.
Так, ураган повалив дерева поперек кількох ділянок траси М-01 у Чернігівському районі.
"Нині рух автотранспорту відновлено. Поліцейські спільно з рятувальниками та комунальниками продовжують допомагати всім учасникам дорожнього руху, які цього потребують", – йдеться у повідомленні.
Крім того, копи стежать за безпекою дорожнього руху під час негоди.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
Читайте також
- Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.