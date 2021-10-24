Забули про COVID-19? У Харкові міськрада дозволила провести "Зомбіфест" на Геловін

У Харкові проведуть "Зомбіфест", незважаючи на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові влада вирішила провести "Зомбіфест" у парку Горького, який раніше скасували через зростання захворюваності на ковід.

Про це заявив представник парку Андрій Кравченко, пише "Суспільне".

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За його словами, фестиваль планують провести 30-31 жовтня, дотримуючись правил карантину.

"Ми закликаємо всіх бути в масках, дотримуватися по змозі соціальної дистанції, буде краще, якщо будуть люди вакциновані, час ще є", – сказав Кравченко.

Не бояться "червоної зони"

13 жовтня фестиваль скасували, бо побоювалися введення "червоної зони". Однак тепер ситуація нібито покращилася, тому адміністрація парку і мерія вирішили провести фестиваль.

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"Ми боялися, що потрапимо до "червоної зони", тому заздалегідь таке рішення ухвалили. Тепер ми бачимо, що таких прогнозів немає, це перше, і друге, Геловін — це такий собі фінал нашого сезону відпочинку, який люди дуже чекають та воліли б його відвідати", – каже Кравченко.

Рішення проводити фестиваль схвалила мерія.

"Це рішення колегіальне: і ми виступили з ініціативою – може, ми все ж проведемо, і в мерії порадилися з фахівцями й вирішили нам дозволити провести його", – говорить прессекретар парку.

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Яка ситуація з коронавірусом у Харкові?

З 10 жовтня Харків і Харківська область перейшли до "помаранчевої зони" карантину. У "помаранчевій зоні" заборонено проведення масових заходів за участю більш ніж одна людина на площі чотири квадратні метри.

За попередню добу, 23 жовтня, у Харківській області виявили 1508 випадків коронавірусної хвороби. Станом на 13 жовтня було 1526. У цьому місяці показник не опускався нижче ніж 823 випадки за добу.