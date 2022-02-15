Навіщо вкрали речі загиблого у ДТП із кортежем Ярославського: нові деталі

Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події / Колаж "Сьогодні"

З моргу викрали речі чоловіка, якого збив на смерть кортеж українського бізнесмена Олександра Ярославського. Вже стала відома конкретика, через що саме могли викрасти докази.

Про цей сайт "Сьогодні" повідомив депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот, який детально моніторить цю тему.

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"Цей одяг міг зайвий раз підтвердити, який саме автомобіль збив цю людину. Одяг міг допомогти "прив'язати" труп до самого авто. Адже винні можуть сказати, що номер втратили тиждень тому. Наскільки я зрозумів зі слів своїх джерел, машини не зупинялися. Причому. людину збили обидві машини", – каже Дмитро Дробот.

Одяг знищили?

За припущенням Дробота, зацікавлені особи давно спалили одяг загиблого.

"Це робили недурні люди. Але увага Дениса Монастирського та Ірини Венедіктової дає надію, що ця справа розслідуватиметься максимально чесно", – каже Дробот.

Також, як стало відомо, загиблий Максим того дня йшов до своєї мами.

"Експертиза встановить, чи був він тверезий", – додав Дмитро Дробот.

Що відомо про зникнення речей

Зникнення речей помітили ще 12 лютого.Їх мали віддати на експертизу. Відомо, що злому не було, а хто саме вкрав докази та як – встановлюватимуть правоохоронці.

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"Поліція встановила всіх співробітників моргу, які працювали в день зникнення речей. Потім було проведено обшуки за місцем їх роботи, проживання та в авто. Також було вилучено відеозаписи. Наскільки зрозуміло, конкретних речей поки що не було виявлено, але про "зачіпки" говорити вже можна, можливо", – розповіли джерела у МВС.

ДТП із кортежем Ярославського

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".

Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.

Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.

У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена після ДТП.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".

11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

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