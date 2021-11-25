Задихнулися під щебенем: у ДТП з вантажівкою в Харкові загинули три людини

Серед загиблих — чотирирічна дівчинка/Колаж: Сьогодні

У масштабній дорожньо-транспортній пригоді, в якій зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки, загинуло троє людей. Серед жертв — дитина.

Про це повідомляє Newsroom.

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Як сталася аварія?

Як розповів тимчасово виконувач обов'язків начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, після зіткнення транспортних засобів, МАН перекинувся на лівий борт на смугу зустрічного руху, по якій в той момент їхав автомобіль Renault служби таксі.

Загиблі

У результаті аварії загинув водій таксі, а також двоє його пасажирів — бабуся і дівчинка, якій орієнтовно чотири роки. Медики зазначили, що жінка та дитина загинули внаслідок асфіксії.

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Постраждалі

Двох постраждалих медики госпіталізували. Нині в лікарні знаходиться також водій фури. Правоохоронці вирішують питання про його затримання.

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Що кажуть очевидці?

За словами очевидиці дорожньо-транспортної пригоди, водій вантажівки їхав на червоний колір світлофора. Жертв могло бути ще більше.

"Я їхала в автобусі. Пасажир встиг закричати водію "стій", і ця вантажівка пронеслася в метрі від нас. Мене дотепер трясе. Він кричить просто "стій", ця фуру несеться, чіпляє Lanos, перекидається та падає на таксі", — розповідає очевидиця аварії.

За словами жінки, водій вантажівки після ДТП вийшов із транспортного засобу, наче нічого не було.

"Зрозуміло, що його трясло, бо тепер з таким жити буде дуже складно. Але на водія, який летів на червоний, не було жодної подряпини", — каже очевидиця.

У Чернігівській області в страшній ДТП загинула дитина

Аварія сталася близько 18:00 у селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика.