Загадкова смерть: у Херсонській області виявили повішеного поліцейського

Слідів насильницької смерті на тілі правоохоронця не виявили/Колаж: Сьогодні

У Херсонській області, де нещодавно в страшній ДТП загинули чотири людини, у лісі знайшли повішеним співробітника Управління патрульної поліції.

Про це повідомляє ГУ НП в Херсонській області.

Реклама

Деталі інциденту

У неділю, 24 жовтня, близько 12:30 59-річний чоловік під час прогулянки лісом виявив тіло повішеного чоловіка. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що померлий — 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області. На місце відразу виїхало керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники Управління внутрішньої безпеки. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

Відкрито провадження

Через інцидент відкрито кримінальне провадження, у межах якого проводять необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського. Про подію повідомлено Державне бюро розслідувань.

ДТП за участю поліцейського в Київській області

У Київській області поліцейський потрапив у ДТП і загинув. Він їхав додому із села П'ятигори в напрямку Тетієва.

Реклама

31-річний дільничний офіцер поліції Анатолій Пастушенко не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Капітана госпіталізували, але в лікарні він помер від отриманих травм, не приходячи до тями.

Читайте також