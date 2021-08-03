Замовне вбивство? В Одесі серед білого дня розстріляли чоловіка (відео)

Стрілок зник на автомобілі Mercedes, для його затримання введена спеціальна поліцейська операція "Сирена"

На місці інциденту працювали правоохоронці. Колаж "Сьогодні"

В Одесі розшукують чоловіка, який майже впритул розстріляв місцевого жителя. Слідчі припускають, це було замовне вбивство. У місті ввели спецоперацію "Сирена".

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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У момент, коли загиблий прямував додому, зловмисник майже впритул підійшов до жертви і відкрив вогонь. Чоловік намагався втекти, але нападник не зупинявся. Після кількох пострілів у плече той впав, а стрілок зник на іномарці з евробляхами.

"Чув постріли, дві короткі автоматні черги. Допомагали йому, намагалися допомогти і коли "швидка" його забрала, у нього було два кульових поранення", – сказав очевидець Олег Бєлов.

Постраждалого госпіталізували, проте через тяжкі поранення той помер. У місті ввели план перехоплення "Сирена".

Загиблому було близько 30 років. У нього залишилося двоє дітей. ЗМІ пишуть, що це було замовне вбивство, а вбитий фігурував у кримінальному провадженні за фактом вимагання. На місці ведуться слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини. Наприклад, 7 липня у Голосіївському районі поранення отримали двоє людей, в тому числі поліцейський.

А 18 липня стріляли на Солом'янці. Одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.