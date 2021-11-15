Заклеїли рота скотчем: під Полтавою в садку знущалися з 4-річної малечі

У дитячому садку знущалися з дитини. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтавській області у дитячому садку Диканської громади вихователі знущалися з 4-річної дитини. Як виявилося, під час тихої години вони заклеїли дівчинці рота скотчем.

Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький на своїй сторінці у Facebook.

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Знущання з дитини в дитсадку

Як стало відомо, владі Полтави повідомили про випадок знущання з дитини, яка сталася в Диканській громаді.

Під час тихої години 4-річній дівчинці, щоб вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рота.

"Звертаюся до керівництва ГУ Національної поліції в Полтавській області стосовно перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події, які можуть бути підтверджені або спростовані", – зазначив Біленький.

Він додав, що не хоче, щоб ця історія замовчувалася.

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