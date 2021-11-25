Закопали живим: подробиці моторошного побиття у Волинській області (фото)

Зловмисникам, які мало не вбили чоловіка, загрожує в'язниця/Колаж: Сьогодні

У Волинській області затримали двох молодиків, які напередодні жорстоко побили таксиста. Чоловіка кинули на цвинтарі помирати.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

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Деталі інциденту

24 листопада правоохоронці затримали двох громадян 23 та 30 років. Було встановлено мотиви вчинення тяжкого злочину та відтворено хронологію подій. У потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який був винен йому гроші. Аби його "вирішити", боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати "могилу" та закидали його ґрунтом.

Зловмисники змусили чоловіка викопати собі могилу/Фото: ГУНП у Волинській області

Чоловіка засипали землею після того, як він викопав могилу/Фото: ГУНП у Волинській області

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Дії правоохоронців

Чоловіку вдалося вибратися і він звернувся по допомогу до поліцейських. Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох осіб. За місцем їх проживання оперативники та слідчі провели невідкладні слідчі дії та вилучили речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

Наразі затриманим уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій їхні дії можуть бути додатково кваліфіковані.

Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці/Фото: ГУНП у Волинській області

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Запобіжний захід

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину. За скоєне волинянам може загрожувати до 10 років ув’язнення.

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