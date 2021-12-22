Закривають у туалеті та виганяють голими на вулицю: у Полтаві 8-класниці влаштували у школі дідовщину

Батьки учнів просять адміністрацію навчального закладу, щоб ті контролювали порядок у школі / Колаж "Сьогодні"

У Полтаві у гімназії №12 дівчата з 8 класу знущаються з 3-класників. Вони без одягу виганяють молодших надвір або закривають їх у туалеті.

Про це пише Poltavske tv.

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Виганяють на мороз без одягу

За словами батьків, учениці 8 класу виганяють 3-класників на вулицю та тримають там без одягу.

"Вони викинули його на вулицю в самій кофті і тримали там майже всю перерву. Він плакав, дуже змерз і хотів іти додому у такому вигляді. Інші дівчата стояли і дивилися у вікно. Вони з нього знущалися і показували непристойні жести", – розповіла мама учня 3 класу Катерина Анісімова.

Також молодших дітей не пускали у туалеті.

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"Намагалися скрутити, витягнути надвір, порвали кофту і подряпали шию. Дівчатка 8 класу попросили своїх однокласників не пускати малюків у туалет, тепер син боїться ходити туди – сказала мама учня 3 класу Дар'я Карачевцева.

Адміністрація школи не реагує на скандал?

Батьки молодших учнів просять адміністрацію навчального закладу, щоб ті контролювали порядок у школі.

"Є питання до адміністрації школи, щоб вони контролювали і в школі був порядок, щоб не було булінгу цього. Інакше це не можна назвати. Це справді булінг", – каже батько учня 3 класу Олексій Фірманюк.

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Класний керівник поспілкувався з кривдницями, але справа дійшла поліції

Класний керівник 3 класу, за його словами, намагався поспілкуватись із дівчатками.

"Я зробив зауваження дівчатам. Це було у присутності їхнього класного керівника. Вони вирішили, що їм не можна робити зауваження. Написали на мене заяву, а наступного дня один із батьків прийшов до мене", – повідомив класний керівник 3 класу Володимир Бойко.

Заяву в поліцію на чоловіка написали через те, що він накричав на 8-класниць і одну з них смикнув за руку.

"Внаслідок цієї конфліктної ситуації адміністрація направила звернення до поліції, також паралельно з цим звернулися батьки учениць. У ході проведення перевірки на вчителі склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", – повідомив прес-офіцер поліції Полтави Василь Зуб.

Спеціальна комісія вирішить проблему?

Для з'ясування обставин у школі було створено спеціальну комісію.

"За результатами цієї скарги створено комісію з розслідування, яка працюватиме до 29 грудня. За результатами цього службового розслідування вже вживатимуть заходів", – повідомила в.о. директора гімназії №12 Олена Семирота.

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