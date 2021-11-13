"Замок у під'їзді від Сатани". У Луцьку пенсіонерка виходить з дому три роки через вікно (відео)

У Луцьку жінка щодня виходить з дому через вікно, користуючись драбиною. Цікаву нагоду зняли очевидці на проспекті Відродження. А все через Сатану!

Про це повідомляє Конкурент.

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Як з’ясувалося, жінка боїться кодового замка на дверях під'їзду та стверджує, що це "від Сатани".

Кодовий замок мешканці будинку встановили вже давно, з того часу бабуся виходить у справах лише через вікно власної кухні. Сходи вона ховає у підвалі будинку.

Вже три роки

Так з дому жінка виходить вже три роки. Про дивну поведінку жінки ЗМІ розповідали ще 2018 року.

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Сусіди розповіли, що коли мешканці будинку збирали гроші на ремонт під'їзду та встановлення кодового замка, бабуся здала гроші лише на ремонт.

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