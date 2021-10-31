Запускали безпілотник. Окупанти на Донбасі 6 разів порушили "тишу"

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За 30 жовтня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

Реклама

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Де стріляли?

Поблизу Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.

У напрямку Південного окупанти вели обстріл із протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Окупанти поранили п'ятьох українських військових

За 29 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Реклама

"Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Читайте також: