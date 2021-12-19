Застілля закінчилося вбивством: у Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька

Що стало причиною конфлікта між батьком та сином не відомо/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька. Чому скоїв вбивство, не відомо, однак до цього вони разом вживали алкоголь.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

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Деталі інциденту

У поліцію про подію повідомила дружина загиблого, яка під час бійки була у сусідній кімнаті. Близько 8-ї ранку вона почула крики та сварку між батьком і сином, а потім звуки бійки. Через 10 хвилин все стихло. Жінка не одразу вийшла подивитися, що сталося, оскільки була налякана конфліктом.

Жінка не одразу викликала поліцію

Жінка, яка стала свідком інциденту, перетягла тіло загиблого з кухні до коридору і лише через пів години викликала поліцію. Юнак, який весь цей час був у квартирі, одягнувся і пішов з дому.

Медики були безсильні

На місце події приїхали медики й намагалися реанімувати чоловіка, однак безуспішно. За попередніми даними, він помер ще до приїзду правоохоронців.

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Як затримали юнака?

Жінка зателефонувала синові загиблого і домовилася про зустріч біля під'їзду. Там підозрюваного й затримали правоохоронці. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Жінку та її пасинка, який побив до смерті батька, доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування обставин.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку в 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то в 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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