Затягнуло у верстат: у Волинській області жінці на виробництві відірвало руку

Постраждала працювала на деревообробному верстаті / Колаж "Сьогодні"

У Володимир-Волинському Волинській області на одному з підприємств, що займаються виробництвом дерев'яних будівельних конструкцій, травмувалася жінка.

Про це пише сайт "Волинські новини".

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Постраждала працювала на деревообробному верстаті. Під час роботи руку жінки затягло у верстат.

На місце події одразу викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала постраждалу до лікарні. У жінки діагноз травматична ампутація лівого передпліччя.

Під Львовом дворічна дівчинка засунула руку до м'ясорубки.

У Новояворівську Львівської області дворічної дівчинки затиснуло руку у включеній електром'ясорубці.

Дитину госпіталізували до лікарні, де рятувальники з медиками звільняли руку малечі з кухонного приладу. В результаті постраждалої довелося ампутувати кілька пальців.

Як стало відомо, нещасний випадок трапився, коли дівчинка допомагала мамі на кухні. Дитина випадково засунула руку у включену електром'ясорубку.

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