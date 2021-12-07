Затягнуло у верстат: у Волинській області жінці на виробництві відірвало руку

Постраждала працювала на деревообробному верстаті / Колаж "Сьогодні"
У Володимир-Волинському Волинській області на одному з підприємств, що займаються виробництвом дерев'яних будівельних конструкцій, травмувалася жінка.
Про це пише сайт "Волинські новини".
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Постраждала працювала на деревообробному верстаті. Під час роботи руку жінки затягло у верстат.
На місце події одразу викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала постраждалу до лікарні. У жінки діагноз травматична ампутація лівого передпліччя.
Під Львовом дворічна дівчинка засунула руку до м'ясорубки.
У Новояворівську Львівської області дворічної дівчинки затиснуло руку у включеній електром'ясорубці.
Дитину госпіталізували до лікарні, де рятувальники з медиками звільняли руку малечі з кухонного приладу. В результаті постраждалої довелося ампутувати кілька пальців.
Як стало відомо, нещасний випадок трапився, коли дівчинка допомагала мамі на кухні. Дитина випадково засунула руку у включену електром'ясорубку.
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